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Поезд сошел с рельсов в Дортмунде, пассажиры не пострадали
01.05.2017 22:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая – Sputnik. Пассажирский поезд, следовавший в Дюссельдорф, сошел с рельсов вблизи центрального вокзала Дортмунда, из людей, находившихся в составе, никто не пострадал, сообщили в понедельник в компании Deutsche Bahn.
По информации компании, с рельсов сошли два последних вагона поезда. При этом точное количество пассажиров в данной части состава пока не установлено.
Сообщается, что после эвакуации людей состав был убран с путей, а специалисты разбираются, почему произошло ЧП.
По информации компании, в настоящее время сообщение с Дортмундом по железной дороге частично приостановлено.
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В настоящее время сообщение с Дортмундом по железной дороге частично приостановлено.
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