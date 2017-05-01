МИНСК, 1 мая – Sputnik. Пассажирский поезд, следовавший в Дюссельдорф, сошел с рельсов вблизи центрального вокзала Дортмунда, из людей, находившихся в составе, никто не пострадал, сообщили в понедельник в компании Deutsche Bahn.

По информации компании, с рельсов сошли два последних вагона поезда. При этом точное количество пассажиров в данной части состава пока не установлено.

Сообщается, что после эвакуации людей состав был убран с путей, а специалисты разбираются, почему произошло ЧП.

По информации компании, в настоящее время сообщение с Дортмундом по железной дороге частично приостановлено.