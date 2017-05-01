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При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных

02.05.2017 06:22 — ЧП | Tut.by  
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В Колумбии разбился легкомоторный армейский самолет. В результате катастрофы погибли восемь военных, передает колумбийское агентство Noticias.

Одномоторный Cessna Grand Caravan разбился в лесистой местности близ города Факататива в департаменте Кундинамарка к северо-западу от столицы страны Боготы. Информацию о гибели восьми человек при крушении самолета подтвердил в Twitter президент страны Хуан Мануэль Сантос. «Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке», — написал он.

Самолет исчез с экранов радаров незадолго до приземления. К месту крушения уже прибыли спасатели. Как сообщает El Tiempo, в качестве основной версии крушения рассматривается столкновение с телекоммуникационной антенной.

Ранее​, 29 апреля, на Кубе разбился самолет Ан-26, перевозивший военных. В результате катастрофы погибли восемь человек, включая экипаж.

 
 
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В качестве основной версии крушения рассматривается столкновение с телекоммуникационной антенной.

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