﻿ В Шумилино во время пожара в общежитии эвакуировали 35 жильцов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Шумилино во время пожара в общежитии эвакуировали 35 жильцов

02.05.2017 06:53 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пожар произошел в полдень 1 мая на улице Юбилейной в Шумилино. В общежитии, которое принадлежит местной ПМК-70, горел коридор в одной из комнат и был задымлен первый этаж, сообщает МЧС.


Работники МЧС спасли трех жильцов из комнат на первом этаже — двух женщин и 5-летнего ребенка. Они не пострадали, в госпитализации не нуждались.

Из здания эвакуировали по лестницам 35 человек, из них 13 детей.

Выяснилось, что возгорание произошло в комнате, где живет пенсионерка. В момент возникновения пожара она находилась в ванной. Женщина покинула место ЧП сама.

В коридоре общежития уничтожено имущество, повреждена входная дверь, закопчены потолок, стены.

Одна из версий возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электрических сетей и оборудования.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар произошел в полдень 1 мая на улице Юбилейной в Шумилино.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика