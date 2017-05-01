Пожар произошел в полдень 1 мая на улице Юбилейной в Шумилино. В общежитии, которое принадлежит местной ПМК-70, горел коридор в одной из комнат и был задымлен первый этаж, сообщает МЧС.





Работники МЧС спасли трех жильцов из комнат на первом этаже — двух женщин и 5-летнего ребенка. Они не пострадали, в госпитализации не нуждались.

Из здания эвакуировали по лестницам 35 человек, из них 13 детей.

Выяснилось, что возгорание произошло в комнате, где живет пенсионерка. В момент возникновения пожара она находилась в ванной. Женщина покинула место ЧП сама.

В коридоре общежития уничтожено имущество, повреждена входная дверь, закопчены потолок, стены.

Одна из версий возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электрических сетей и оборудования.