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Машина с ежиком под сиденьем врезалась в столб в Уручье
02.05.2017 08:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Легковой автомобиль под управлением мужчины с признаками алкогольного опьянения врезался в столб в Минске, сообщил в своем
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© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Инцидент произошел накануне вечером на пересечении проспекта Независимости и МКАД. Renault Megane пытался скрыться от экипажей ГАИ и врезался в столб.
Как отметил Дембовский, в результате удара водителя заблокировало в разбитом автомобиле. Его извлекли из машины сотрудники МЧС и передали медикам. Пассажирка не получила серьезных травм, однако также была отправлена на обследование.
Также из Megane был извлечен внешне не пострадавший от аварии ежик, он находился под сиденьем. Спасатели достали ежика из машины и отнесли его в ближайшую лесополосу.
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Водитель не справился с управлением, уходя от погони ГАИ, в результате ДТП он выбрался из искореженной машины только при помощи спасателей.
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