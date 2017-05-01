МИНСК, 2 мая — Sputnik. Легковой автомобиль под управлением мужчины с признаками алкогольного опьянения врезался в столб в Минске, сообщил в своем Instagram заместитель начальника Минского ГУ МЧС — начальник отдела службы и боеготовности подразделений Виталий Дембовский.

Гомеле" title="Авария в Гомеле" class="">

Гомеле" title="Авария в Гомеле" class=""> © Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома Такси перевернулось после столкновения на перекрестке в Гомеле

Инцидент произошел накануне вечером на пересечении проспекта Независимости и МКАД. Renault Megane пытался скрыться от экипажей ГАИ и врезался в столб.

Как отметил Дембовский, в результате удара водителя заблокировало в разбитом автомобиле. Его извлекли из машины сотрудники МЧС и передали медикам. Пассажирка не получила серьезных травм, однако также была отправлена на обследование.

Также из Megane был извлечен внешне не пострадавший от аварии ежик, он находился под сиденьем. Спасатели достали ежика из машины и отнесли его в ближайшую лесополосу.