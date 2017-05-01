﻿ В Вилейском районе из-за пожара погиб мужчина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вилейском районе из-за пожара погиб мужчина

02.05.2017 09:56 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Днем 1 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Скорода. По прибытию выяснилось, что горит дом в соседнем Людвиново. Хозяин дома погиб, сообщает Управление МЧС по Минской области.

На место происшествия направили пять еди­ниц техники. Когда приехали, из-под крыши деревянного дома уже шел дым, внутри полыхал огонь.

В жилой комнате на кровати спасатели нашли тело 56-летнего хозяина. Известно, что он жил один.

Специалисты выясняют причину пожара.


Фото: пресс-служба МЧС
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты выясняют причину пожара. Известно, что хозяин дома жил один.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Машина с ежиком под сиденьем врезалась в столб в Уручье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика