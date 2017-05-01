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В Вилейском районе из-за пожара погиб мужчина
Днем 1 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Скорода. По прибытию выяснилось, что горит дом в соседнем Людвиново. Хозяин дома погиб, сообщает Управление МЧС по Минской области.
На место происшествия направили пять единиц техники. Когда приехали, из-под крыши деревянного дома уже шел дым, внутри полыхал огонь.
В жилой комнате на кровати спасатели нашли тело 56-летнего хозяина. Известно, что он жил один.
Специалисты выясняют причину пожара.
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Специалисты выясняют причину пожара. Известно, что хозяин дома жил один.
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Архив (ЧП)
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