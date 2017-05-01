Днем 1 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Скорода. По прибытию выяснилось, что горит дом в соседнем Людвиново. Хозяин дома погиб, сообщает Управление МЧС по Минской области.

На место происшествия направили пять еди­ниц техники. Когда приехали, из-под крыши деревянного дома уже шел дым, внутри полыхал огонь.

В жилой комнате на кровати спасатели нашли тело 56-летнего хозяина. Известно, что он жил один.

Специалисты выясняют причину пожара.



Фото: пресс-служба МЧС