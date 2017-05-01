МИНСК, 2 мая — Sputnik. ГАИ Гомеля выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали три человека — 11-летняя девочка, водитель и пассажир мотоцикла, сообщили в ГАИ.

В минувший понедельник в Гомеле 29-летний водитель, лишенный водительских прав, управляя мотоциклом Honda CBR 1000 F, совершил наезд на 11-летнюю девочку.



© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома Такси перевернулось после столкновения на перекрестке в Гомеле

"ДТП произошло, когда девочка-пешеход перекатывала велосипед по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой", — сообщили Sputnik во вторник в ГАИ Гомеля.

По словам собеседников агентства, после ДТП мотоцикл отбросило в левую сторону на остановившийся перед переходом Volkswagen Jetta, которым управлял 23-летний местный житель, потом спортбайк отбросило в правую сторону.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы. Телесные повреждения получили водитель "спортача" и 25-летний пассажир мотоцикла, водитель отпущен домой, пассажир госпитализирован в травматологическое отделение.