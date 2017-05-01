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В Новогрудском районе на улице нашли тело мужчины: в убийстве подозревается жена

02.05.2017 12:33 — ЧП | Tut.by  
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В деревне Брольники Новогрудского района прохожий обнаружил на улице тело 43-летнего мужчины, сообщает БЕЛТА.

«Мужчина и женщина прожили вместе около 10 лет. Сожитель ранее был судим за имущественные преступления и время от времени поднимал руку на женщину. Она в милицию не обращалась из-за того что, по словам женщины, одновременно любила и боялась своего мужчину», — рассказали в пресс-службе УВД.

Вечером 29 апреля после очередной ссоры женщина нанесла ножом удар в грудь сожителю. Мужчина умер не сразу, он надел куртку и вышел на улицу. Там, пройдя несколько шагов, упал и скончался. Обнаружили его лишь утром.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что преступление совершила сожительница убитого. Она до конца не могла поверить, что убила человека, думала, что ничего страшного не случилось, раз мужчина оделся и ушел», — отметили в пресс-службе УВД. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

 
 
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После очередной ссоры женщина не выдержала и нанесла ножом удар в грудь сожителю. Мужчина умер не сразу, он надел куртку и вышел на улицу.

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