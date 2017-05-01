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Девочка застряла рукой в радиаторе отопления в Минске

02.05.2017 13:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. Спасатели освободили руку маленькой девочки, которая застряла в радиаторе отопления в одной из квартир в Минске, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Девочка застряла рукой в радиаторе отопления в Минске
© Фото: МЧС Беларуси
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Сообщение сотрудникам Минского городского УМЧС от родителей ребенка поступило утром 30 апреля.

"Прибывшие на место вызова на улицу Уборевича спасатели установили, что девочка, ученица пятого класса одной из столичных школ, готовя уроки, ковыряла ручкой в батарее. И делала это до тех пор, пока рука между секциями радиатора отопления предательски не застряла", – сказали в МЧС.

По словам собеседников Sputnik, ребенка удалось освободить за несколько минут с помощью подручных средств.

В МЧС также уточнили, что девочка в результате произошедшего не пострадала.

 
Теги: Минск
 
 
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Ребенка удалось освободить за несколько минут с помощью подручных средств.

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