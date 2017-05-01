МИНСК, 2 мая – Sputnik. Спасатели освободили руку маленькой девочки, которая застряла в радиаторе отопления в одной из квартир в Минске, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.



© Фото: МЧС Беларуси Как космонавт: годовалый малыш в Минске застрял головой в горшке

Сообщение сотрудникам Минского городского УМЧС от родителей ребенка поступило утром 30 апреля.

"Прибывшие на место вызова на улицу Уборевича спасатели установили, что девочка, ученица пятого класса одной из столичных школ, готовя уроки, ковыряла ручкой в батарее. И делала это до тех пор, пока рука между секциями радиатора отопления предательски не застряла", – сказали в МЧС.

По словам собеседников Sputnik, ребенка удалось освободить за несколько минут с помощью подручных средств.

В МЧС также уточнили, что девочка в результате произошедшего не пострадала.