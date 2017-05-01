БРЕСТ, 2 мая – Sputnik. Правоохранители Брестчины совместно с коллегами из Минска задержали в столице россиян, подозреваемых в кражах выручки из нескольких аптек на территории Беларуси, сообщила Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.



© Pixabay Криминальная пара избила и обокрала инвалида в Минске

Первая кража произошла вечером 20 апреля в Бресте. В Московский РОВД обратилась фармацевт аптеки №48 РУП "Фармация". Девушка сообщила, что неизвестный похитил выручку в размере 725 рублей. На следующий день в отдел милиции Первомайского района Бобруйска поступило сообщение от фармацевта ООО "Аптечное дело": из аптеки было похищено около 345 рублей.

"Милиционеры установили, что в обоих случаях это были одни и те же лица. Ими оказались граждане Российской Федерации 1987 и 1983 годов рождения. На момент задержания один из них находился в межгосударственном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории России", – рассказала Анна Иващенко.

Оперативники выяснили, что по стране мужчины передвигались на арендованном автотранспорте и в ближайшее время собирались отправиться в Вильнюс.

Сейчас подозреваемые находятся в ИВС Ленинского РОВД Бреста, устанавливается их причастность к подобным кражам в других городах Беларуси.