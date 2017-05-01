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Опасный рецидивист ранил в Мозыре двух ОМОНовцев

02.05.2017 14:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома и 8-го управления ГУБОПиК МВД задержали в Мозыре опасного рецидивиста, сообщили в УВД Гомельской области.

Опасный рецидивист ранил в Мозыре двух ОМОНовцев
© Sputnik Алексей Мальгавко
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Мужчина разыскивался правоохранительными органами по подозрению в совершении ряда преступлений.

"За плечами у 30-летнего преступника уже имелись судимости за особо тяжкие преступления, разбои и грабежи. В местной криминальной среде его знали как беспринципного и дерзкого человека", – сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УВД Гомельской обрасти Виталий Пристромов. 

По его словам, было принято решение производить задержание рано утром в малолюдном месте – частном секторе города.

Собеседник Sputnik рассказал, что при задержании злоумышленник нанес ранения самодельным ножом сотрудникам ОМОНа. В результате профессиональных действий бойцов спецназа он было обезоружен и на рецидивиста были надеты наручники. 

По его словам, благодаря оперативности сотрудников милиции и усилиям врачей в настоящий момент здоровью милиционеров ничего не угрожает.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленник нанес ранения милиционерам самодельным ножом во время задержания.

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