МИНСК, 2 мая — Sputnik. Сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома и 8-го управления ГУБОПиК МВД задержали в Мозыре опасного рецидивиста, сообщили в УВД Гомельской области.



© Sputnik Алексей Мальгавко Брестские милиционеры задержали аптечных воров

Мужчина разыскивался правоохранительными органами по подозрению в совершении ряда преступлений.

"За плечами у 30-летнего преступника уже имелись судимости за особо тяжкие преступления, разбои и грабежи. В местной криминальной среде его знали как беспринципного и дерзкого человека", – сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УВД Гомельской обрасти Виталий Пристромов.

По его словам, было принято решение производить задержание рано утром в малолюдном месте – частном секторе города.

Собеседник Sputnik рассказал, что при задержании злоумышленник нанес ранения самодельным ножом сотрудникам ОМОНа. В результате профессиональных действий бойцов спецназа он было обезоружен и на рецидивиста были надеты наручники.

По его словам, благодаря оперативности сотрудников милиции и усилиям врачей в настоящий момент здоровью милиционеров ничего не угрожает.