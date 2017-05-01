МИНСК, 2 мая – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили в Молодечненском районе крупнейший за последние пять лет самогонный завод, сообщили Sputnik во вторник в УВД Миноблисполкома.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Житель Сморгони организовал производство самогона на хуторе Козеняты

Нелегальное производство самогона находилось в деревне Замостье Молодечненского района, на него милиционеры вышли в ходе отработки оперативной информации о реализации в населенном пункте суррогатного алкоголя.

"Были обнаружено 21 тонна браги и 120 литров готового продукта. Речь идет о самой крупной ликвидации самогона в Минской области за последние пять лет", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что подворье принадлежит 61-летней пенсионерке, а производство самогона организовал ее 39-летний зять, который ранее уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

По словам собеседников Sputnik, мужчина будет оштрафован (до 30 базовых величин), а самогон, брагу и аппарат у него конфискуют.