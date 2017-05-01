МИНСК, 2 мая – Sputnik. Двухлетний ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с лосем в Березовском районе, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: ГАИ Гомеля Бесправник сбил на пешеходном переходе в Гомеле 11-летнюю девочку

ДТПП произошло вечером 29 апреля на втором километре автодороги Р-136 "Войтешин – Хомск – Дрогичин".

"По предварительной информации, 29-летняя жительница Березы на автомобиле Hyundai Accent совершила наезд на лося, который перебегал проезжую часть", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате ДТП ранения получил 2-летний сын водителя, который ехал на переднем сидении в детском кресле. Мальчик был доставлен Березовскую центральную районную больницу.

По информации ГАИ, лось погиб на месте аварии. Сейчас по факту ДТП сотрудники инспекции проводят проверку.