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Hyundai сбил лося в Березовском районе, в ДТП пострадал ребенок
02.05.2017 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Двухлетний ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с лосем в Березовском районе, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: ГАИ Гомеля
ДТПП произошло вечером 29 апреля на втором километре автодороги Р-136 "Войтешин – Хомск – Дрогичин".
"По предварительной информации, 29-летняя жительница Березы на автомобиле Hyundai Accent совершила наезд на лося, который перебегал проезжую часть", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в результате ДТП ранения получил 2-летний сын водителя, который ехал на переднем сидении в детском кресле. Мальчик был доставлен Березовскую центральную районную больницу.
По информации ГАИ, лось погиб на месте аварии. Сейчас по факту ДТП сотрудники инспекции проводят проверку.
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Мальчик ехал на переднем сидении в детском кресле, ребенка доставили в Березовскую центральную районную больницу.
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