Сотрудниками Молодечненского РОВД выявлено крупное самогонное производство. Обнаружено 21 тонна браги и 120 литров готового продукта. Речь идет о самой крупной ликвидации суррогата в Минской области за последние пять лет.

В ходе проверки поступившей к сотрудникам уголовного розыска Молодечненского РОВД оперативной информации об оптовом производителе самогона, правоохранители выявили рекордный литраж суррогата. Вечером минувшей субботы в сарае одного из подворий деревни Замостье Молодечненского района был обнаружен самогонный аппарат и крупные емкости с самогонной брагой. Кроме этого, в другом помещении подворья в пластиковых канистрах милиционеры обнаружили готовый к реализации самогон. В целом речь идет о 120 литрах готового продукта и 21 тонне самогонной браги.

Подворье принадлежит 61-летней пенсионерке. Однако по имеющейся информации производство самопального алкоголя организовал 39-летний зять женщины. Этот житель Молодечненского района ранее уже попадал в поле зрения милиции по поводу незаконного производства спиртного.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что по результатам проверочных мероприятий бутлегер будет привлечен к административной ответственности. Речь может идти о штрафе в размере до тридцати базовых величин. Естественно, с конфискацией и уничтожением самого напитка, полуфабрикатов по его изготовлению и самогонного аппарата.

Юрий КАБАКОВ, первый заместитель начальника Молодечненского РОВД.

Фото предоставлено Молодечненским РОВД











