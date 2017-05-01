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Группу нелегалов из Вьетнама задержали у границы в Щучинском районе
02.05.2017 17:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Щучинском районе 11 граждан Вьетнама, которые собирались нелегально пересечь границу с ЕС, а также их проводников – россиянина и казаха, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Пограничники обнаружили признаки пребывания группы неизвестных лиц 30 апреля в 10 километрах от границы с Литвой.
"Для проведения поиска оперативно были подняты несколько пограничных застав, резерв погрангруппы, а также проинформированы литовские коллеги и Щучинский РОВД. В результате в восьми километрах от государственного рубежа были задержаны 11 граждан Вьетнама", – сказали в ГПК.
В комитете также уточнили, что спустя некоторое время с применением служебных собак удалось найти вблизи границы организаторов нелегального канала переправки мигрантов в ЕС – граждан России и Казахстана.
Сейчас все задержанные находятся в ИВС Гродненской пограничной группы, по факту проводится разбирательство.
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Организаторов канала нелегальной миграции пришлось искать со служебными собаками, всех задержанных поместили в ИВС.
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