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Метро: движение по второй линии закрывали из-за постороннего в тоннеле
02.05.2017 18:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Движение составов на второй линии Минского метрополитена восстановлено, сообщили во вторник в пресс-службе столичной подземки.
© Sputnik/ Станислав Андросик
Поезда перестали ходить около 18:10, как сообщали очевидцы, на станциях линии за это время скопилось множество людей.
"Движение поездов по Автозаводской линии восстановлено", – говорится в сообщении метрополитена.
По информации метро, причина остановки движения поездов по линии — проникновение постороннего лица в тоннель на станции "Партизанская".
Ранее в пресс-службе метро сообщили, что сейчас идет выяснение обстоятельств произошедшего. При этом известно, что ограничивался также доступ пассажиров на станцию "Автозаводская".
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Поезда на второй линии минской подземки временно перестали ходить в 18:10 вторника.
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