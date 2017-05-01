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Метро: движение по второй линии закрывали из-за постороннего в тоннеле

02.05.2017 18:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. Движение составов на второй линии Минского метрополитена восстановлено, сообщили во вторник в пресс-службе столичной подземки.

Метро: движение по второй линии закрывали из-за постороннего в тоннеле
© Sputnik/ Станислав Андросик
Движение поездов метро остановлено на Автозаводской линии в Минске

Поезда перестали ходить около 18:10, как сообщали очевидцы, на станциях линии за это время скопилось множество людей.

"Движение поездов по Автозаводской линии восстановлено", – говорится в сообщении метрополитена. 

По информации метро, причина остановки движения поездов по линии — проникновение постороннего лица в тоннель на станции "Партизанская".

Ранее в пресс-службе метро сообщили, что сейчас идет выяснение обстоятельств произошедшего. При этом известно, что ограничивался также доступ пассажиров на станцию "Автозаводская".

 
Теги: Минск
 
 
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Поезда на второй линии минской подземки временно перестали ходить в 18:10 вторника.

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