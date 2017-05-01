МИНСК, 2 мая – Sputnik. Движение составов на второй линии Минского метрополитена восстановлено, сообщили во вторник в пресс-службе столичной подземки.



© Sputnik/ Станислав Андросик Движение поездов метро остановлено на Автозаводской линии в Минске

Поезда перестали ходить около 18:10, как сообщали очевидцы, на станциях линии за это время скопилось множество людей.

"Движение поездов по Автозаводской линии восстановлено", – говорится в сообщении метрополитена.

По информации метро, причина остановки движения поездов по линии — проникновение постороннего лица в тоннель на станции "Партизанская".

Ранее в пресс-службе метро сообщили, что сейчас идет выяснение обстоятельств произошедшего. При этом известно, что ограничивался также доступ пассажиров на станцию "Автозаводская".