МИНСК, 2 мая — Sputnik. Подросток, подозреваемый в жестоком убийстве бабушки и дедушки в Слониме (Гродненская область), заключен под стражу, заявила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Трагедия в районном центре произошла утром 30 апреля . 16-летний парень сообщил об убийстве своих родственников — бабушки и дедушки. Когда на место происшествия прибыли оперативники Слонимского РОВД, они обнаружили тела мужчины и женщины 1953 и 1956 годов рождения . По подозрению в убийстве задержан внук погибших пенсионеров. Возможным мотивом совершения преступления следователи называют неприязненные отношения. Слонимским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.139 УК.

"Ходатайство (о применении в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу — Sputnik) удовлетворено", — рассказала Гончарова в эфире "Альфа-радио".

По словам официального представителя СК, расследование уголовного дела продолжается. Следователи провели допрос подозреваемого в присутствии его защитника и законного представителя, а также проверили его показания на месте.

"Молодой человек указал на то, где и как все происходило", — проинформировала Гончарова.

На данный момент собираются материалы, характеризующие личность несовершеннолетнего. Подозреваемый ожидает психолого-психиатрическую экспертизу.