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СК: подозреваемый в убийстве дедушки и бабушки в Слониме под стражей
02.05.2017 19:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Подросток, подозреваемый в жестоком убийстве бабушки и дедушки в Слониме (Гродненская область), заключен под стражу, заявила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
"Ходатайство (о применении в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу — Sputnik) удовлетворено", — рассказала Гончарова в эфире "Альфа-радио".
По словам официального представителя СК, расследование уголовного дела продолжается. Следователи провели допрос подозреваемого в присутствии его защитника и законного представителя, а также проверили его показания на месте.
"Молодой человек указал на то, где и как все происходило", — проинформировала Гончарова.
На данный момент собираются материалы, характеризующие личность несовершеннолетнего. Подозреваемый ожидает психолого-психиатрическую экспертизу.
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Подросток, подозреваемый в жестоком убийстве бабушки и дедушки в Слониме (Гродненская область), заключен под стражу, заявила официальный...
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