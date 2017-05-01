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Милиция выясняет, зачем молодой человек убежал в тоннель метро в Минске
02.05.2017 19:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, зачем молодой человек хотел попасть в тоннель Автозаводской линии метро в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе Минского метрополитена.
© Фото: Минский метрополитен
Движение составов на второй лини
"Причины, побудившие молодого человека на совершенно безумный поступок, выясняют сотрудники милиции", – сказали в пресс-службе.
Там также уточнили, что виновник остановки линии попал в тоннель, спрыгнув с платформы на станции. Молодого человека удалось задержать работникам метрополитена.
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Движение составов на второй линии было временно прекращено около 18:10, из-за чего на станциях скопилось множество пассажиров, которые спустились в подземку в час...
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