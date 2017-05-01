МИНСК, 2 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, зачем молодой человек хотел попасть в тоннель Автозаводской линии метро в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе Минского метрополитена.

Движение составов на второй лини было временно прекращено около 18:10 , из-за чего на станциях скопилось множество пассажиров, которые спустились в подземку в час пик. Впоследствии работа второй линии была восстановлено, а метрополитен назвал причину ЧП – в тоннеле на станции "Партизанская" был обнаружен посторонний .

"Причины, побудившие молодого человека на совершенно безумный поступок, выясняют сотрудники милиции", – сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что виновник остановки линии попал в тоннель, спрыгнув с платформы на станции. Молодого человека удалось задержать работникам метрополитена.