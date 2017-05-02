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Снайпер убил российского подполковника в Сирии

02.05.2017 22:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Российский военный советник Алексей Бучельников погиб в результате обстрела боевиками в Сирии, сообщает во вторник Минобороны РФ.

Снайпер убил российского подполковника в Сирии
© Sputnik Михаил Воскресенский
В Сирии погиб российский офицер

"В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение.

По информации оборонного ведомства, погибший Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. В САР он выполнял задачи по обучению личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.

"Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде — посмертно", — добавляет министерство.

Напомним, 20 апреля в результате нападения боевиков в Сирии погиб российский майор Сергей Бордов, который также занимался подготовкой подразделений сирийской армии. 

 
Теги: Минск
 
 
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Погибший офицер, выполнявший задачи по обучению личного состава артподразделений, посмертно представлен к государственной награде.

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