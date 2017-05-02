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УВД: сельчанка в Пуховичском районе зарезала сожителя матери

02.05.2017 21:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Пуховичском районе, в котором подозревается 33-летняя дочь сожительницы погибшего, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

УВД: сельчанка в Пуховичском районе зарезала сожителя матери
© Фото: Следственный комитет
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Поножовщина произошла деревне Блонь во время распития местными жителями спиртных напитков.

"По имеющимся данным преступление было совершено в ходе возникшей ссоры между убитым и подозреваемой", – сообщили в УВД.

По информации милиции, хозяину дома не понравилось, что дочь ее сожителя привела на застолье своего приятеля: между сельчанами возник конфликт который закончился убийством.

В управлении уточнили, что в отношении 33-летней женщины Пуховичским райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком до 15 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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За совершенное преступление женщине грозит в качестве наказания до 15 лет лишения свободы.

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