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УВД: сельчанка в Пуховичском районе зарезала сожителя матери
02.05.2017 21:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Пуховичском районе, в котором подозревается 33-летняя дочь сожительницы погибшего, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.
© Фото: Следственный комитет
Поножовщина произошла деревне Блонь во время распития местными жителями спиртных напитков.
"По имеющимся данным преступление было совершено в ходе возникшей ссоры между убитым и подозреваемой", – сообщили в УВД.
По информации милиции, хозяину дома не понравилось, что дочь ее сожителя привела на застолье своего приятеля: между сельчанами возник конфликт который закончился убийством.
В управлении уточнили, что в отношении 33-летней женщины Пуховичским райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком до 15 лет.
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За совершенное преступление женщине грозит в качестве наказания до 15 лет лишения свободы.
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