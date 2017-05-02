МИНСК, 2 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин обещал посетить места пожаров в Сибири, а также проконтролировать восстановительные работы, сообщили в пресс-службе Кремля.

Жаркая погода и неосторожное обращение с огнем стали причиной крупных пожаров сразу в нескольких регионах России — Урале, Сибири и Дальнем Востоке. По информации МЧС РФ, наиболее сложная пожароопасная ситуация складывается в Сибири, где пострадали жилые дома, объекты социальной инфраструктуры в Бурятии, в Иркутской области и ряде других регионов. Огнеборцам удалось предотвратить гибель людей, было эвакуировано более 490 человек. Авиация ведомства защитила от пожаров 10 населенных пунктов в Сибири, в которых проживают более 17 тысяч человек. Всего для ликвидации пожаров и обеспечения пожарной безопасности от разных министерств и служб задействованы более 14,3 тысячи человек и 4,8 тысячи единиц техники, отмечают в МЧС.

Глава государства пообещал, что позже лично посетит пострадавшие регионы и проверит ход восстановительных работ. "Сейчас нет необходимости мне вам там мешаться, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению", — сказал Путин.

Он также обратил внимание, что ликвидация последствий природных пожаров станет своеобразной проверкой на компетентность и дееспособность глав регионов, в частности губернатора Иркутской области Сергея Левченко и врио главы Бурятии Алексея Цыденова. На прошлой неделе в Прибайкальском районе Бурятии из-за поджога травы произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черемушки сгорело более 20 домов, а в деревне Бубновка в Иркутской области из-за короткого замыкания уничтожено огнем 59 домов из 86.

"Хочу обратить внимание Алексея Самбуевича (Цыденова) и Сергея Георгиевича (Левченко), для вас это тоже определенная проверка на компетентность, на дееспособность. Надеюсь на то, что все планы, которые были и ранее доложены, и сейчас будут реализованы в срок и с высоким качеством", — пояснил Путин.

Президент не оставил без внимания ситуацию в деревне Вершина, где из-за неосторожного обращения с огнем в конце апреля сгорело восемь домов. "Федеральные органы и областные сделают все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что утрачено", — сказал Путин, обращаясь к главе сельского поселения деревня Вершина Андрею Щепоте.

Как заявил на совещании губернатор Иркутской области Сергей Левченко, до конца сентября будут построены два пятиэтажных дома в Киренском районе Иркутской области для переселения пострадавших от лесных пожаров. Касаясь ситуации в деревне Вершина, Левченко отметил, что сейчас идет оформление документов, чтобы люди смогли получить необходимую компенсацию и был решен вопрос с переселением из сгоревших домов.

Путин поручил руководителям регионов следить за пожароопасной ситуацией в субъектах РФ. "Не в первый раз мы сталкиваемся, к сожалению, с такими ситуациями, просил бы руководителей регионов, муниципалитетов еще раз обратить внимание на то, что происходит у нас с пожароопасностью в подобных ситуациях, в эти месяцы, в это время года", — сказал президент.

В ходе совещания Путин выразил уверенность, что МЧС предпримет все меры для предотвращения распространения пожаров в Сибири и других регионах страны.

"Хотел бы от себя тоже поблагодарить всех граждан, кто так оперативно, так тепло, душевно откликнулся на печальное событие, на эти пожары", — сказал Путин.