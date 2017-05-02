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В строящемся железнодорожном тоннеле на юге Китая погибли 12 человек
Все 12 человек, попавшие под завал в строящемся железнодорожном тоннеле Цишаньянь в уезде Дафан в районе города Люлун (южная провинция Гуйчжоу), погибли. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Ранее поступила информация о том, что спасатели ведут на объекте поиски 12 человек, оказавшихся отрезанными от внешнего мира. Еще 12 человек получили ранения и травмы. Одна из предполагаемых причин происшествия — взрыв газа.
К настоящему времени все пострадавшие госпитализированы, их здоровью ничто не угрожает.
Тоннель Цишаньянь строится для прокладки высокоскоростной железнодорожной ветки и проходит через пласт угля. Местные власти устанавливают причины произошедшего.
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Еще 12 человек получили ранения и травмы. Одна из предполагаемых причин происшествия - взрыв газа.
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Архив (ЧП)
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