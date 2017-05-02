Резонансное убийство произошло в Слониме в ночь с пятницы на субботу : жертвами стали местный скульптор и его супруга. По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан их внук — 16-летний Александр, обвинение ему пока не предъявлено. Корреспонденты Sputnik съездили в Слоним, где пообщались с соседями семьи Богдан и узнали у местной интеллигенции о творческом пути скульптора.

Грустная улица

Скульптор Леонид Богдан жил вместе с супругой и внуком в частном доме на улице Дружбы, недалеко от церкви и практически на берегу реки Щары. Дом Богданов — самый приметный в районе: аккуратная ограда, теплицы и цветы, красная черепица.

Спустя два дня после трагедии на улице Дружбы затишье — лишь бригада дворников убирает пустующий участок через дорогу, да ходят туда-сюда местные жители — делятся слухами о трагедии, спрашивают друг друга о похоронах.



© Sputnik / Виктор Толочко В доме Леонида и Тамары Богданов готовятся к похоронам

Сам участок Леонида и Тамары Богданов пустует — лишь у крыльца стоят два траурных венка. Местные говорят, что их купила дочь погибших Екатерина — она вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где живет с новой семьей, и занимается организацией похорон своих родителей.

Лампадки и цветы к дому не несут, но местные заверяют: все это будет после того, как Богданов проводят в последний путь.

"Зашел помолиться"

По сообщениям правоохранительных органов, утром в воскресенье внук Богданов Александр зашел в церковь, расположенную в паре сотен метров от дома.

"Прибежал, начал рассказывать о грабителях, что дедушку и бабушку убили. Я у него спросил — почему ты сразу милицию не вызвал? А он ответил: перед этим решил помолиться", — поделился со Sputnik настоятель храма отец Дмитрий.

По словам священнослужителя, в глазах подростка он увидел ужас.



© Sputnik / Виктор Толочко Свято-Троицкий собор в Слониме

"Тогда я ему дал единственный правильный совет: сразу же обращаться в милицию. Как видим, он ему последовал…" — отметил священник.

Семью Богданов отец Дмитрий не знает — у него много прихожан, но общаться именно с ними ему не приходилось.

"Даже если бы и общались, то не рассказывал бы я о чужих переживаниях", — добавил настоятель.

В лавке при церкви погибших тоже не знали, но одна из прихожанок говорила, что видела здесь Леонида и Тамару на Вербное воскресенье. Об их внуке-подростке узнали здесь только из новостей.

"Говорили, что он сюда утром забегал, но я его не видела, честно говоря", — призналась сотрудница лавки.

Чистый домик, спокойный внук

"Посмотрите на их дом — замечательный просто, очень аккуратный", — обратила внимание корреспондентов соседка, которая представилась как Ивановна, занимающаяся огородом на соседнем участке.



© Sputnik / Виктор Толочко Соседки семьи Богданов

Пенсионерка призналась: близко она с Богданом не общалась, но он всегда с ней здоровался — как и внук Александр. Больше смогла рассказать подруга Ивановны Лилия — она живет ниже по улице.

"Никаких вопросов к ним никогда не было, всегда здоровались, помочь могли. Внук тоже был спокойный, хороший паренек… А что это произошло — так вы посмотрите, что по телевизору показывают, смотреть нечего. Вот и сходят с ума. И видела по телевизору, что все из-за этой электронной сигареты — а ведь говорили же, что они вредные", — рассудила жительница Слонима.

Приходили к домику погибших и не знакомые с Богданами люди — те, кто услышал о случившемся из новостей.



© Sputnik / Виктор Толочко Жительница Слонима Зоя Алексеевна

"Весь город к ним пойдет на похороны, он очень много для города сделал. Его работы все видели, и после того, как по телевизору вчера показывали… Ужас", — вздохнула Зоя Алексеевна, которая пришла специально — узнать о дате и месте похорон.

По словам местных, на улице Дружбы в Слониме уже была трагедия — здесь лет десять-пятнадцать назад произошло убийство, а улики убийца спрятал в текущей мимо реке Щара. По информации следствия, также поступил и подозреваемый в убийстве скульптора и его супруги.



© Sputnik / Виктор Толочко Река Щара в Слониме

С внуком Богданов на улице никто особо не общался — все же разные возрастные категории. Но все отмечают: спокойный парень, был доброжелателен, а ни о каких конфликтах в домике с красной крышей никто не слышал.

Школа в шоке

Подозреваемый внук скульптора учился в последнем классе единственной в Слониме гимназии. Расположено заведение в десяти минутах ходьбы от его дома.

Гимназия производит хорошее впечатление: здесь недавно был ремонт, на стенах развешены мотивирующие афоризмы великих писателей и деятелей, в оригинале и переводе. В маленьком кабинете ютится директор гимназии Галина Владимировна — она старается держать лицо, но признается: после случившегося ей эмоционально тяжело.



© Sputnik / Виктор Толочко Гимназия №1 Слонима

"Про Сашу ничего плохого сказать не могу — никто на него из педагогов не жаловался. Учился, с сигаретами или алкоголем замечен не был, хотел поступать в Минск в БГУФК и занимался спортом… Тяжело очень всем нам", — призналась Sputnik директор гимназии.

Директор гимназии отметила: пусть и учился Александр не очень хорошо, на семь баллов при среднем балле на гимназию в 8,3, он был достаточно прилежным.

"У него хорошо шли гуманитарные науки, а вот с математикой и физикой было плохо", — поделилась Галина Владимировна.

По признанию директора, ее главная задача — чтобы школа не почувствовала на себе последствия трагедии и чтобы все шло своим чередом. По самой же ситуации у нее, как призналась собеседница агентства, еще есть вопросы.

Бывшие одноклассники и друзья Александра с журналистами не очень хотели общаться — рассказали лишь, что он всегда был спокойным и добрым парнем, а конфликты с дедушкой и бабушкой случались у него редко.

Подарки городу

Богдан был настоящим фанатом своего родного города — для Слонима он сделал несколько мемориальных табличек и скульптур, а также памятный знак на месте замчища. Тесно сотрудничал с районным краеведческим музеем.



© Sputnik / Виктор Толочко Последняя работа Богдана, подаренная городу - камень на месте основания Слонима

"Я работаю в музее 30 лет, и почти все годы работала с ним. Очень часто обсуждали планы, он обращался за советом — хотел быть в своих работах точным. Сделал для музея мемориальную табличку и еще одну — на могилу основателя музея, археолога Стабровского, которую пока не установили", — рассказала Sputnik хранитель фонда музея Наталья Михайловна.



© Sputnik / Виктор Толочко Хранительница фондов Слонимского музея Наталья Михаиловна

По словам сотрудников краеведческого музея, все свои работы Богдан Слониму дарил, а его целью было поддерживать память об истории города.

"Богдан приходил к нам почти на все мероприятия, активно сотрудничал с другими художниками. Очень был приятный человек, интересующийся и творческий", — продолжила собеседница Sputnik.

Хотели в музее устроить и выставку работ Богдана — но он просил дать ему больше времени, чтобы сделать новые работы. Теперь, после смерти скульптора, в музее снова заговорили об организации выставки в память о художнике, хотя и остается открытыми ряд вопросов.

"Что будет дальше с его работами? У него же в мастерской многое осталось. Мы бы могли сохранить его работы", — сказали в музее.

Работал с Богданом и заведующий литературно-драматической частью Слонимского драмтеатра Сергей Чигрин: по признанию театрала, они давно дружили и часто говорили об истории и культуре родного края.



© Sputnik / Виктор Толочко Друг Леонида Богдана, директор Слонимского театра Сергей Чигрин

"Леонид подарил музею табличку с Михаилом Казимиром Огинским, в честь которого назван театр. Был очень щепетилен даже в этом — много раз смотрел, как должна висеть табличка. У него видение было, настоящий художник", — поделился со Sputnik Чигрин.

Как признался собеседник агентства, для него случившееся было неожиданностью — у Богдана было еще множество планов.

"Он же сам в доме все сделал, и мастерскую. Помощь просил у ребят, только если надо было тяжелый камень везти, например. В последние годы он был на пенсии, а раньше иногда летом ездил работать в Польшу. И потом возвращался, снова творчеством занимался", — отметил Чигрин.



© Sputnik / Виктор Толочко Мемориальный знак Михаилу Огинскому на Слонимском театре работы Леонида Богдана

Внука Богдана собеседник агентства знавал совсем маленьким. "Хотя и бывал у них в гостях, но взрослым паренька не видел. И не обсуждали мы личную жизнь с Леонидом. Говорил только, что воспитывают мальчика. И все", — заключил собеседник агентства.

Точку поставит суд

Многие не верят, что двойное убийство Богданов мог совершить родной внук — у него лишь положительные характеристики, и никаких проблем в жизни у парня не было. С бабушкой и дедушкой он жил с трех лет в достатке, к Александру раз в год приезжала его мать из ОАЭ, у него было все, что он хотел бы.

Однако, по сообщениям правоохранительных органов, уже в милиции подросток признался в содеянном.

Точку в деле поставит суд. Если Александра признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.