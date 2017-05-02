МИНСК, 3 мая — Sputnik. В отношении 92-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, сообщили Sputnik в УСК по Минску.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минске 92-летний водитель сбил пожилую женщину – она погибла

Смертельная авария произошла в столице днем 24 апреля на улице Кальварийской. 92-летний водитель ехал в направлении Притыцкого и поворачивал направо на улицу Ольшевского. В этот момент мужчина сбил 69-летнюю женщину. Она была госпитализирована, но через несколько скончалась. Погибшая переходила дорогу на зеленый свет.

"На основании полученных в ходе проведения доследственной проверки данных, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь", — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Водитель в ходе разбирательства пояснил, что не заметил женщину. По его словам, в этот момент он отвлекся на авто, которое проезжало рядом.

"Расследование по уголовному делу продолжается", — заключил Климович.