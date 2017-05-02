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КГБ не комментирует слова "Сноудена из Витебска" о контрабанде топлива

03.05.2017 14:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. В Комитете государственной безопасности не комментируют заявления бывшего сотрудника ведомства Андрея Молчана о том, что он располагает документами, якобы раскрывающими детали скандала с экспортом растворителей и разбавителей из Беларуси в 2012 году.

КГБ не комментирует слова "Сноудена из Витебска" о контрабанде топлива
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как сообщило в среду Шведское радио, житель Витебска Андрей Молчан, работавший в КГБ Беларуси в 2000-2010 годах и попросивший в 2012 году политического убежища в Швеции, передал редакции радио папку с документами, из которых следует, что белорусские компании экспортировали нефтепродукты под видом растворителей и разбавителей, чтобы не уплачивать экспортные пошлины в бюджет РФ. В этих документах якобы раскрываются все подробности этих схем и упоминаются имена руководителей белорусского правительства.

"Мы это не комментируем", — заявил Sputnik официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.

Вскрытые летом 2012 года схемы беспошлинного экспорта из Беларуси дизтоплива под видом растворителей и разбавителей привели к конфликту между Москвой и Минском. В июле 2012 года премьер РФ Дмитрий Медведев публично упрекнул белорусские власти в контрабанде. После этого частные белорусские нефтетрейдеры, которые реализовывали такие схемы, были вынуждены прекратить этот бизнес. В августе 2012 года экспорт растворителей и разбавителей был полностью прекращен.

В то же время за период беспошлинного экспорта нефтепродуктов Беларусь сумела получить рекордный рост экономики.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Бывший сотрудник КГБ Беларуси из Витебска передал Шведскому радио документы, в которых якобы раскрыты подробности скандала с растворительным бизнесом 2012 года.

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