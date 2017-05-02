МИНСК, 3 мая – Sputnik. Водитель автомобиля пострадала и была госпитализирована в результате ДТП в Брагинском районе: машина Chevrolet Niva съехала в кювет и врезалась в дерево, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне около 20:20 на автодороге, соединяющей деревни Юрковичи и Переносы.

"Женщина-водитель, не справилась с управлением автомобиля, съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на дерево", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате аварии 37-летняя водитель получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Брагинскую центральную районную больницу.