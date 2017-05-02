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Женщина-водитель на Chevrolet врезалась в дерево в Брагинском районе

03.05.2017 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Водитель автомобиля пострадала и была госпитализирована в результате ДТП в Брагинском районе: машина Chevrolet Niva съехала в кювет и врезалась в дерево, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Женщина-водитель на Chevrolet врезалась в дерево в Брагинском районе
© Фото: УСК по Минску
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Авария произошла накануне около 20:20 на автодороге, соединяющей деревни Юрковичи и Переносы.

"Женщина-водитель, не справилась с управлением автомобиля, съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на дерево", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате аварии 37-летняя водитель получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Брагинскую центральную районную больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария на сельской дороге произошла из-за того, что водитель не справилась с управлением машины.

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