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Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Минском районе

03.05.2017 15:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Грузовой вагон маневрового поезда сошел с рельсов в Минском районе, сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.

Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Минском районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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ЧП на железной дороге произошло накануне днем в районе станции "Колодищи" на одном из подъездных путей, когда маневровый состав двигался в сторону станции.

"Произошел сход одного из вагонов. Жертв нет, урон окружающей среде не нанесен", – сообщили очевидцы.

По предварительной информации, задержек в движении поездов в связи со случившимся не было.

В БЖД Sputnik пока не подтвердили факт произошедшего на железной дороге в районе станции "Колодищи".

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал и задержек в движении поездов не было.

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