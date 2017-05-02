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Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Минском районе
03.05.2017 15:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Грузовой вагон маневрового поезда сошел с рельсов в Минском районе, сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.
© Sputnik / Виктор Толочко
ЧП на железной дороге произошло накануне днем в районе станции "Колодищи" на одном из подъездных путей, когда маневровый состав двигался в сторону станции.
"Произошел сход одного из вагонов. Жертв нет, урон окружающей среде не нанесен", – сообщили очевидцы.
По предварительной информации, задержек в движении поездов в связи со случившимся не было.
В БЖД Sputnik пока не подтвердили факт произошедшего на железной дороге в районе станции "Колодищи".
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По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал и задержек в движении поездов не было.
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