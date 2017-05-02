МИНСК, 3 мая – Sputnik. Грузовой вагон маневрового поезда сошел с рельсов в Минском районе, сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.

ЧП на железной дороге произошло накануне днем в районе станции "Колодищи" на одном из подъездных путей, когда маневровый состав двигался в сторону станции.

"Произошел сход одного из вагонов. Жертв нет, урон окружающей среде не нанесен", – сообщили очевидцы.

По предварительной информации, задержек в движении поездов в связи со случившимся не было.

В БЖД Sputnik пока не подтвердили факт произошедшего на железной дороге в районе станции "Колодищи".