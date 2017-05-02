2 мая недалеко от железнодорожной станции Колодищи сошел с рельсов один из вагонов. Его вместе с другими перемещал маневровый состав с подъездного пути. Об этом сообщают пользователи соцсетей.





Обошлось без жертв и вреда окружающей среде, пишут в группе «ЧП Беларусь». Задержек в движении тоже не было.

За помощью спасателей по этому поводу никто не обращался, уточнила TUT.BY официальный представитель управления МЧС по Минской области Анастасия Швайбович.



