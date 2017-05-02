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На железнодорожной станции Колодищи сошел с рельсов один из вагонов при маневровом составе
2 мая недалеко от железнодорожной станции Колодищи сошел с рельсов один из вагонов. Его вместе с другими перемещал маневровый состав с подъездного пути. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обошлось без жертв и вреда окружающей среде,
За помощью спасателей по этому поводу никто не обращался, уточнила TUT.BY официальный представитель управления МЧС по Минской области Анастасия Швайбович.
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Обошлось без жертв и вреда окружающей среде.
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