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Подростки спасли женщину от нетрезвого хулигана в Пинске

03.05.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего жителя Пинска, который напал на случайную прохожую в районе Студенческой улицы, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.

Ранее судимый пинчанин дождливым вечером возвращался домой с работы. Незадолго до этого мужчина пропустил по стаканчику с другом. В нетрезвом состоянии он вышел из автобуса на своей остановке и заметил силуэт женщины, идущей по улице. Мужчина решил с ней познакомиться, однако незнакомка на контакт не пошла. В итоге мужчина применил силу.

Женщина стала кричать — шум услышали трое подростков и поспешили на помощь. Они вызвали милицию и держали напавшего до прибытия наряда.

"Подростков за сознательность ждет поощрение от руководства городского отдела внутренних дел", — отметили в УВД.

55-летний житель Пинска находится под стражей, уголовное дело передано следователям. Специалисты выясняют все обстоятельства нападения и проверяют причастность подозреваемого к иным фактам противоправных действий.

"Уже известно, что задержанный ранее был неоднократно судим, в том числе за преступления с применением силы", — добавили в УВД.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Услышав женский крик, парни поспешили на помощь – вызвали милицию и задержали злоумышленника до прибытия наряда.

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