МИНСК, 3 мая – Sputnik. Три легковых автомобиля были повреждены огнем в результате возгорания одной из машин, сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС.

Пожар произошел на стоянке, расположенной на улице Гурского, утром в среду – информация о пожаре поступила спасателям в 04:50.

"Произошло загорание легкового автомобиля Citroen С5, были повреждены рядом припаркованные Fiat Marea и Peugeot 406", – сказали в МЧС.

По данным столичных спасателей, Citroen сгорел полностью, остальные машины получили частичные повреждения.

Собеседники Sputnik уточнили, что возгорание было ликвидировано уже в 04:59. В качестве предполагаемой причины пожара спасатели рассматривают короткое замыкание в электропроводке Citroen.