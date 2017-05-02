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Пожар на парковке в Минске: огнем повреждены 3 машины
03.05.2017 16:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Три легковых автомобиля были повреждены огнем в результате возгорания одной из машин, сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС.
Пожар произошел на стоянке, расположенной на улице Гурского, утром в среду – информация о пожаре поступила спасателям в 04:50.
"Произошло загорание легкового автомобиля Citroen С5, были повреждены рядом припаркованные Fiat Marea и Peugeot 406", – сказали в МЧС.
По данным столичных спасателей, Citroen сгорел полностью, остальные машины получили частичные повреждения.
Собеседники Sputnik уточнили, что возгорание было ликвидировано уже в 04:59. В качестве предполагаемой причины пожара спасатели рассматривают короткое замыкание в электропроводке Citroen.
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Столичным спасателям для тушения возгорания на парковке понадобилось менее десяти минут.
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