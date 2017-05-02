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После взрыва на шахте в Иране под завалами оказались более 50 человек

03.05.2017 17:07 — ЧП | Tut.by  
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На угольной шахте на севере Ирана произошел взрыв, погибли по меньшей мере два шахтера. Под завалами могут оставаться до 50 человек. Об этом сообщил глава департамента ЧС провинции Голестан Садек Али Модаккам, передает иранский телеканал Press TV. Шахта расположена близ города Азадшахр.

При этом иранское агентство FARS сообщает, что под завалами могут находиться не 50, а более 80 человек.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за высокой концентрации метана.

На место происшествия выехали спасатели и медики, добавил Модаккам. Его заместитель Хамидреза Монтазери добавил, что вызволять шахтеров отправились 25 человек, но они были госпитализированы после того, как надышались газом, передает Press TV.

По данным представителя местного отделения Красного Полумесяца Хуссейна Ахмади, из шахты удалось спасти 21 человека.

Спасатели начали рыть новый тоннель, чтобы извлечь горняков, но высокая концентрация метана мешает работам.

 
 
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При этом иранское агентство FARS сообщает, что под завалами могут находиться не 50, а более 80 человек.

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