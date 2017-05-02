|
В Минске пассажир маршрутки ударом кулака лишил мужчину зрения на один глаз
23 апреля между двумя пассажирами маршрутки в Минске произошел конфликт. На остановке один из них ударил второго кулаком и лишил зрения на глаз. Милиции понабилось меньше суток на розыск подозреваемого,
Ссора началась в маршрутке воскресным вечером примерно в 21.23.
— Не выяснив отношения в транспорте, они вышли на остановочном пункте и продолжили спор. Когда у одного из оппонентов закончились аргументы, в ход пошли кулаки, — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.
В результате одного удара кулаком второй мужчина лишился зрения на один глаз.
Милиция задержала подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный минчанин, ранее не судимый.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи — вплоть до 8 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликт начался в транспорте, а продолжился на остановке. Теперь обидчику грозит наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии