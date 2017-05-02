23 апреля между двумя пассажирами маршрутки в Минске произошел конфликт. На остановке один из них ударил второго кулаком и лишил зрения на глаз. Милиции понабилось меньше суток на розыск подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Ссора началась в маршрутке воскресным вечером примерно в 21.23.

— Не выяснив отношения в транспорте, они вышли на остановочном пункте и продолжили спор. Когда у одного из оппонентов закончились аргументы, в ход пошли кулаки, — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

В результате одного удара кулаком второй мужчина лишился зрения на один глаз.

Милиция задержала подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный минчанин, ранее не судимый.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи — вплоть до 8 лет лишения свободы.