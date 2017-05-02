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В Минске расследуют смерть семейной пары от огнестрельных ранений
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины и женщины, чьи тела нашли в одном из домов на улице Уборевича еще в середине апреля. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.
18 апреля в одной из квартир жилого дома были обнаружены тела 51-летнего мужчины и 43-летней женщины с огнестрельными ранениями. Известно, что это семейная пара.
«Проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи и очевидцы. Возбуждено уголовное дело по ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство). Рассматривается ряд версий, в том числе — версия договорного суицида», — рассказал TUT.BY Алексей Климович.
То есть, вероятно, супруги сами причинили смертельные травмы. Точный ответ даст расследование.
Назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и генотипоскопическая.
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Еще 18 апреля в одной из квартир по улице Уборевича нашли тела 51-летнего мужчины и 43-летней женщины.
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