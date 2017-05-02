МИНСК, 3 мая — Sputnik. Неизвестные лица взломали навесной замок и вскрыли торговый павильон в Московском районе столицы, сообщили в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел ночью 22 апреля. Из помещения злоумышленники похитили электронные сигареты и наушники общей стоимостью 770 рублей. Сотрудники уголовного розыска Московского РУВД Минска установили, что к совершению кражи могут быть причастны трое несовершеннолетних школьника. Подростки проживают во Фрунзенском районе столицы.

"Подозреваемые (ученики 7-го, 9-го и 11-го классов) были задержаны и сознались в содеянном. Двое из них дома хранили похищенное имущество", — рассказали в ГУВД.

В отношении школьников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК ("Кража") Беларуси. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности отца одного из задержанных парней по ч. 2 ст. 17.13 КоАП Беларуси (неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища). Молодому человеку еще не исполнилось 16 лет — он не может находиться вне дома в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей.