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Школьников подозревают в краже из торгового павильона в Минске

03.05.2017 18:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Неизвестные лица взломали навесной замок и вскрыли торговый павильон в Московском районе столицы, сообщили в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел ночью 22 апреля. Из помещения злоумышленники похитили электронные сигареты и наушники общей стоимостью 770 рублей. Сотрудники уголовного розыска Московского РУВД Минска установили, что к совершению кражи могут быть причастны трое несовершеннолетних школьника. Подростки проживают во Фрунзенском районе столицы.

"Подозреваемые (ученики 7-го, 9-го и 11-го классов) были задержаны и сознались в содеянном. Двое из них дома хранили похищенное имущество", — рассказали в ГУВД.

В отношении школьников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК ("Кража") Беларуси. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности отца одного из задержанных парней по ч. 2 ст. 17.13 КоАП Беларуси (неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища). Молодому человеку еще не исполнилось 16 лет — он не может находиться вне дома в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Двое из задержанных подростков хранили похищенное имущество у себя дома.

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