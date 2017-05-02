﻿ Один убит, второй - в больнице. В Мозыре незнакомец во время вечеринки расправился с двумя братьями. 21.by
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Один убит, второй - в больнице. В Мозыре незнакомец во время вечеринки расправился с двумя братьями

03.05.2017 18:20 — ЧП | Tut.by  
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Кровавая драма разыгралась на даче в Мозырском районе. Молодые люди приехали на майские выходные в Большой Боков, в компании были и двое родных братьев. В итоге, один из них убит, второй находится в больнице.

Поначалу ничего не предвещало беды. Отдыхали, выпивали. Позже к компании присоединился незнакомец. Неожиданно возник словесный конфликт. Нового приятеля выставили из дома. Но он вернулся, с ножом. Поначалу ударил им в живот 28-летнего мозырянина. На крик прибежал его родной брат и тоже пострадал. Обоих парней доставили в больницу. Но одного из них так и не удалось спасти.

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Вскоре мужчина был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Он ранее не судим. Следствие продолжается.

 
 
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Кровавая драма разыгралась на даче в Мозырском районе. Молодые люди приехали на майские выходные в Большой Боков, в компании были и двое родных братьев. В итоге,...

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