МИНСК, 3 мая – Sputnik. Мужчина погиб в результате падения с моста на Минской кольцевой автодороге, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



© Sputnik / Виктор Толочко Девушка выпала из окна 2-го этажа в Василевичах, делая эффектное селфи

Инцидент на пешеходном мосту на МКАД, располооженном между развязками с улицами Мазурова и Шаранговича, произошел около 17:00.

"Было обнаружено тело мужчины с признаками падения с высоты", – сказал Климович.

Он также уточнил, что, по предварительной информации, погибший в момент происшествия был нетрезв. Следователи предполагают, что он был на мосту с двумя приятелями и сорвался вниз, пытаясь сделать селфи. При этом мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

По словам собеседника Sputnik, в настоящее время на месте ЧП работает следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. По факту гибели мужчины на МКАД УСК по Минску проводит проверку.