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Мужчина упал с моста на МКАД в Минске, делая селфи
03.05.2017 18:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Мужчина погиб в результате падения с моста на Минской кольцевой автодороге, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент на пешеходном мосту на МКАД, располооженном между развязками с улицами Мазурова и Шаранговича, произошел около 17:00.
"Было обнаружено тело мужчины с признаками падения с высоты", – сказал Климович.
Он также уточнил, что, по предварительной информации, погибший в момент происшествия был нетрезв. Следователи предполагают, что он был на мосту с двумя приятелями и сорвался вниз, пытаясь сделать селфи. При этом мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
По словам собеседника Sputnik, в настоящее время на месте ЧП работает следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. По факту гибели мужчины на МКАД УСК по Минску проводит проверку.
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Следователи предполагают, что погибший был на мосту с двумя приятелями и сорвался вниз из-за того, что был пьян.
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