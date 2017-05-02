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Мужчина упал с моста на МКАД в Минске, делая селфи

03.05.2017 18:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Мужчина погиб в результате падения с моста на Минской кольцевой автодороге, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Мужчина упал с моста на МКАД в Минске, делая селфи
© Sputnik / Виктор Толочко
Девушка выпала из окна 2-го этажа в Василевичах, делая эффектное селфи

Инцидент на пешеходном мосту на МКАД, располооженном между развязками с улицами Мазурова и Шаранговича, произошел около 17:00.

"Было обнаружено тело мужчины с признаками падения с высоты", – сказал Климович.

Он также уточнил, что, по предварительной информации, погибший в момент происшествия был нетрезв. Следователи предполагают, что он был на мосту с двумя приятелями и сорвался вниз, пытаясь сделать селфи. При этом мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

По словам собеседника Sputnik, в настоящее время на месте ЧП работает следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. По факту гибели мужчины на МКАД УСК по Минску проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи предполагают, что погибший был на мосту с двумя приятелями и сорвался вниз из-за того, что был пьян.

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