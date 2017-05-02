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Рабочий упал с высоты пятиэтажного дома и получил смертельные травмы

03.05.2017 18:48 — ЧП | Tut.by  
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В Минске на улице Багратиона с высоты пятиэтажного дома упал рабочий. Мужчина погиб на месте происшествия. 

Несчастный случай произошел 3 мая около 15.30.

«При проведении работ по ремонту фасада здания из строительной люльки выпал 46-летний рабочий», — рассказал TUT.BY официальный представитель Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

Прибывшая бригада скорой помощи не смогла помочь рабочему и констатировала его смерть.

На месте происшествия работают следователи и эксперты.

 
Теги: Минск
 
 
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46-летний мужчина скончался на месте происшествия.

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