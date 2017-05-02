В Минске на улице Багратиона с высоты пятиэтажного дома упал рабочий. Мужчина погиб на месте происшествия.

Несчастный случай произошел 3 мая около 15.30.

«При проведении работ по ремонту фасада здания из строительной люльки выпал 46-летний рабочий», — рассказал TUT.BY официальный представитель Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

Прибывшая бригада скорой помощи не смогла помочь рабочему и констатировала его смерть.

На месте происшествия работают следователи и эксперты.