|
Рабочий упал с высоты пятиэтажного дома и получил смертельные травмы
В Минске на улице Багратиона с высоты пятиэтажного дома упал рабочий. Мужчина погиб на месте происшествия.
Несчастный случай произошел 3 мая около 15.30.
«При проведении работ по ремонту фасада здания из строительной люльки выпал 46-летний рабочий», — рассказал TUT.BY официальный представитель Следственного комитета по Минску Алексей Климович.
Прибывшая бригада скорой помощи не смогла помочь рабочему и констатировала его смерть.
На месте происшествия работают следователи и эксперты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
46-летний мужчина скончался на месте происшествия.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии