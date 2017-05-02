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СК расследует смерть семейной пары от огнестрельных ранений в Минске

03.05.2017 18:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Тела мужчины и женщины были обнаружены в одном из домов на улице Уборевича в столице, сообщил Sputnik официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

СК расследует смерть семейной пары от огнестрельных ранений в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Обстоятельства смерти семейной пары выясняют следователи. Тела 51-летнего мужчины и 43-летней женщины с огнестрельными ранениями были найдены 18 апреля в квартире жилого дома. Установлено, что погибшие — семейная пара.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, опросили соседей и очевидцев. Возбуждено уголовное дело по ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси ("Убийство").

"Рассматривается ряд версий, в том числе и версия договорного суицида", — отметил Климович.

Следователи предполагают, что супруги могли намеренно причинить себе смертельные травмы. Расследование продолжается. Будут проведены биологическая и генотипоскопическая экспертизы.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи предполагают, что супруги могли сами причинить себе смертельные травмы.

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