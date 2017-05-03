МИНСК, 3 мая – Sputnik. Министра по общественным работам и реконструкции Сомали сотрудники службы безопасности приняли за боевика-исламиста и застрелили, сообщают мировые СМИ со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в центре столицы Сомали Могадишо у контрольно-пропускного пункта у президентского дворца. Охранники открыли огонь по автомобилю, в котором находился министр Аббас Абдуллахи.

Представитель мэрии Могадишо Абдифата Омар Хелейн заявил, что министр был убит "по ошибке". "Они случайно открыли огонь по его автомобилю", – отметил он. По информации полиции, сотрудники службы безопасности, патрулирующие улицы, заметили блокирующий улицу автомобиль и, полагая, что им управляют боевики, открыли огонь.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.