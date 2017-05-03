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Машина Hyundai с 2-летним ребенком перевернулась в Минске
03.05.2017 22:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Легковой автомобиль Hyundai, в котором находился двухлетний ребенок, перевернулся в результате ДТП в Минске, сообщил портал
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Авария в Минске произошла на перекрестке на улице Притыцкого возле гипермаркета "Материк".
"В результате столкновения Hyundai опрокинулся на разделительную полосу, в автомобиле находились водитель-женщина и двухлетняя девочка", – сообщили в ГАИ.
Там также проинформировали, что ребенок согласно ПДД находился в детском кресле и не пострадал, а водитель получила травмы и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи.
По данным ГАИ, в настоящее время по факту аварии проводится проверка, поскольку оба водителя показали, что проезжали перекресток на разрешающий сигнал светофора.
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Оба водителя инспекторам ГАИ заявили, что проезжали перекресток на разрешающий сигнал светофора.
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