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Машина Hyundai с 2-летним ребенком перевернулась в Минске

03.05.2017 22:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Легковой автомобиль Hyundai, в котором находился двухлетний ребенок, перевернулся в результате ДТП в Минске, сообщил портал Abw со ссылкой на ГАИ Фрунзенского района столицы.

Машина Hyundai с 2-летним ребенком перевернулась в Минске
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария в Минске произошла на перекрестке на улице Притыцкого возле гипермаркета "Материк".

"В результате столкновения Hyundai опрокинулся на разделительную полосу, в автомобиле находились водитель-женщина и двухлетняя девочка", – сообщили в ГАИ.

Там также проинформировали, что ребенок согласно ПДД находился в детском кресле и не пострадал, а водитель получила травмы и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи.

По данным ГАИ, в настоящее время по факту аварии проводится проверка, поскольку оба водителя показали, что проезжали перекресток на разрешающий сигнал светофора.

 
Теги: Минск
 
 
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Оба водителя инспекторам ГАИ заявили, что проезжали перекресток на разрешающий сигнал светофора.

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