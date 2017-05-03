МИНСК, 3 мая – Sputnik. Легковой автомобиль Hyundai, в котором находился двухлетний ребенок, перевернулся в результате ДТП в Минске, сообщил портал Abw со ссылкой на ГАИ Фрунзенского района столицы.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Hyundai сбил лося в Березовском районе, в ДТП пострадал ребенок

Авария в Минске произошла на перекрестке на улице Притыцкого возле гипермаркета "Материк".

"В результате столкновения Hyundai опрокинулся на разделительную полосу, в автомобиле находились водитель-женщина и двухлетняя девочка", – сообщили в ГАИ.

Там также проинформировали, что ребенок согласно ПДД находился в детском кресле и не пострадал, а водитель получила травмы и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи.

По данным ГАИ, в настоящее время по факту аварии проводится проверка, поскольку оба водителя показали, что проезжали перекресток на разрешающий сигнал светофора.