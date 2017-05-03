ИНСК, 3 мая – Sputnik. В результате стрельбы в одном из колледжей в штате Техас (США) погибли два человека, сообщил портал Dallas News .

Полиция объявила тревогу в колледже города Ирвинг после сообщения о выстрелах на территории учебного заведения.

Представитель местных правоохранителей сообщил, что одним из погибших, вероятно, является предполагаемый стрелок, который мог застрелить свою жертву, а затем покончить с собой.

"У нас, вероятно, одна погибшая жертва и стрелявший, который покончил с собой", – говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.

There appears to be no continuing threat but police will continue to search to make the campus safe. — Irving Police Dept. (@IrvingPD) 3 мая 2017 г.

По информации правоохранителей, больше угрозы для студентов нет, но полиция продолжит обыскивать кампус.

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