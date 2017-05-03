Стрельба в колледже в Техасе: погибли 2 человека
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ИНСК, 3 мая – Sputnik. В результате стрельбы в одном из колледжей в штате Техас (США) погибли два человека, сообщил портал . Dallas News
Полиция объявила тревогу в колледже города Ирвинг после сообщения о выстрелах на территории учебного заведения.
Представитель местных правоохранителей сообщил, что одним из погибших, вероятно, является предполагаемый стрелок, который мог застрелить свою жертву, а затем покончить с собой.
"У нас, вероятно, одна погибшая жертва и стрелявший, который покончил с собой", – говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.
По информации правоохранителей, больше угрозы для студентов нет, но полиция продолжит обыскивать кампус.
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Погибшие — учительница и мужчина, открывший стрельбу. Один из учащихся, который был ранен, скончался в больнице, еще один ребенок в настоящее время находится в учреждении здравоохранения. Известно, что стрелявший покончил с собой и являлся мужем убитой женщины. Стрельба в школе Калифорнии: погибли три человека.
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По информации правоохранителей, больше угрозы для студентов нет, но полиция продолжит обыскивать кампус.
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