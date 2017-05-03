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Рабочий упал с высоты пятого этажа и погиб в Минске

03.05.2017 20:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Обстоятельства смерти рабочего выясняют следователи, сообщил в среду официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

Рабочий упал с высоты пятого этажа и погиб в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
СК: на стройке "Маяка Минска" погиб рабочий

Сегодня во второй половине дня рабочий 1971 года рождения выполнял работы на фасаде здания и выпал из строительной люльки. Мужчина сорвался вниз с высоты пятого этажа и получил смертельные травмы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Следователи и сотрудники государственной инспекции по труду осмотрели место происшествия. Специалисты проведут ряд экспертных исследований, изъята техническая документация.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина выпал из строительной люльки во время проведения работ на фасаде здания в столице.

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