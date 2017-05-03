МИНСК, 4 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске мужчину, который подозревается в убийстве собутыльника, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.



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Тело ранее 43-летнего минчанина минчанина было найдено в одной из квартир в столице накануне утром.

"В Минске в 10:10 в квартире ранее судимого с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп минчанина", – сообщили в министерстве.

По информации правоохранителей, сотрудники милиции предварительно установили, что мужчину в ссоре после распития алкоголя убил хозяин помещения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ни работают следователи.