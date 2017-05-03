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Труп мужчины с ножевым ранением найден в Минске
04.05.2017 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске мужчину, который подозревается в убийстве собутыльника, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Тело ранее 43-летнего минчанина минчанина было найдено в одной из квартир в столице накануне утром.
"В Минске в 10:10 в квартире ранее судимого с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп минчанина", – сообщили в министерстве.
По информации правоохранителей, сотрудники милиции предварительно установили, что мужчину в ссоре после распития алкоголя убил хозяин помещения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время подозреваемый задержан, с ни работают следователи.
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Правоохранители предварительно установили, что роковой удар ножом минчанину нанес ранее судимый собутыльник.
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