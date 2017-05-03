МИНСК, 4 мая — Sputnik. Неработающий житель Шклова 1987 года рождения погиб в результате аварии, произошедшей вечером 3 мая в Оршанском районе, сообщили в четверг в МВД Беларуси.

Водитель управлял машиной марки Renault и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался в попутном направлении. ДТП произошло вблизи деревни Антоновка. В результате аварии водитель Renault погиб.

Еще одно смертельное ДТП произошло недалеко от деревни Большие Белевичи Могилевского района, рассказали в МВД. Поздно вечером местный житель 1986 года рождения управлял автомобилем ВАЗ. В какой-то момент он съехал в кювет и ударился в дерево. В результате аварии водитель погиб.