МИНСК, 4 мая – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего, который в минувшую среду на одном из строительных объектов в Минске выпал из строительной люльки и погиб.

Это не первый случай в Минске в текущем году, когда люди строительных и не только профессий гибнут и получают травмы, падая с большой высоты.

Как отметил Sputnik официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, во время фасадных работ на уровне пятого этажа 46-летний мужчина выпал из строительной люльки и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Циркачка

Несколько дней внимание СМИ было приковано к ситуации с падением акробатки в минском цирке. Как ранее сообщал Sputnik, 19 апреля российская гимнастка Мария Сюльгина во время исполнения номера из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" в Белгосцирке упала с высоты третьего этажа . Акробатка не использовала страховку.

Артистка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали перелом руки. Медики наложили артистке гипс и запретили месяц тренироваться. Следователи по данному факту начали проверку, результаты которой пока не оглашены.

Смерть на "Маяке"

На строительстве высотного дома, расположенного в квартале "Маяк Минска", 18 февраля погиб рабочий , который упал с перекрытия на 8-м этаже во время проведения монтажных работ.

Проверку по данному факту проводит управление Следственного комитета по Минску – был назначен ряд экспертных исследований, опрошены рабочие, которые были свидетелями падения, следователи изъяли техдокументацию, которая регламентирует порядок выполнения работ.

Травматичный апрель

В апреле текущего года в Минске произошла еще одна трагедия, связанная с падением на стройке: 10 апреля на стройплощадке на улице Кропоткина, где возводят новый корпус церкви святой равноапостольной Марии Магдалины, погиб рабочий – он сорвался с высоты .

По данному факту УСК начало проверку, были назначены необходимые экспертизы.



© Sputnik / Виктор Толочко На "Нафтане" каменщик упал с высоты и получил травму позвоночника

Роковые 12 метров

Происшествие на ОАО "Нафтан", когда в середине марта молодой рабочий-каменщик сорвался с высоты и получил серьезную травму позвоночника, попала в СМИ только неделю спустя. После того, как в СМИ просочилась информация о несчастном случае, следователям пришлось дать официальный комментарий.

Было предварительно установлено, что 24-летний каменщик вместе с напарником производил демонтаж крыши цеха с применением отбойного молотка. Когда напарник спустился вниз для решения технических вопросов, молодой человек оступился и сорвался с высоты в 12 метров, в результате чего получил серьезную травму позвоночника. Пострадавшего направили в Минск, где ему сделали операцию.