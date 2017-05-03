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Опасная высота-2017: смертельные падения, травмы и проверки
04.05.2017 10:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего, который в минувшую среду на одном из строительных объектов в Минске выпал из строительной люльки и погиб.
Это не первый случай в Минске в текущем году, когда люди строительных и не только профессий гибнут и получают травмы, падая с большой высоты.
Как отметил Sputnik официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, во время фасадных работ на уровне пятого этажа 46-летний мужчина выпал из строительной люльки и получил травмы, не совместимые с жизнью.
Циркачка
Несколько дней внимание СМИ было приковано к ситуации с падением акробатки в минском цирке. Как ранее сообщал Sputnik, 19 апреля российская гимнастка Мария Сюльгина во время исполнения номера из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" в Белгосцирке
Артистка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали перелом руки. Медики наложили артистке гипс и запретили месяц тренироваться. Следователи по данному факту начали проверку, результаты которой пока не оглашены.
Смерть на "Маяке"
На строительстве высотного дома, расположенного в квартале "Маяк Минска",
Проверку по данному факту проводит управление Следственного комитета по Минску – был назначен ряд экспертных исследований, опрошены рабочие, которые были свидетелями падения, следователи изъяли техдокументацию, которая регламентирует порядок выполнения работ.
Травматичный апрель
В апреле текущего года в Минске произошла еще одна трагедия, связанная с падением на стройке: 10 апреля на стройплощадке на улице Кропоткина, где возводят новый корпус церкви святой равноапостольной Марии Магдалины,
По данному факту УСК начало проверку, были назначены необходимые экспертизы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Роковые 12 метров
Происшествие на ОАО "Нафтан", когда в середине марта молодой рабочий-каменщик сорвался с высоты и получил серьезную травму позвоночника, попала в СМИ только неделю спустя. После того, как в СМИ просочилась информация о несчастном случае, следователям пришлось дать официальный комментарий.
Было предварительно установлено, что 24-летний каменщик вместе с напарником производил демонтаж крыши цеха с применением отбойного молотка. Когда напарник спустился вниз для решения технических вопросов, молодой человек оступился и сорвался с высоты в 12 метров, в результате чего получил серьезную травму позвоночника. Пострадавшего направили в Минск, где ему сделали операцию.
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С начала года в Беларуси произошло несколько трагических случаев, когда люди, находясь на рабочем месте, срывались с большой высоты, некоторые погибли, кто-то...
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