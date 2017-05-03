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Тройное ДТП в Гомеле: пострадали три человека
04.05.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Три человека пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Гомеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла накануне около 22:25 на перекрестке улиц Проулетарской и Фрунзе в областном центре.
"Водитель на Peugeot 406 не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, после чего попутно-двигавшийся позади ВАЗ 2109 врезался в Peugeot", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, в аварии пострадали два пассажира Volkswagen – 19-летний молодой человек и 16-летняя девочка, оба были госпитализированы. Травмы также получила 16-летняя девочка, которая ехала в качестве пассажира в Peugeot, ее после осмотра и оказания первой медицинской помощи отпустили домой.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Двое молодых людей были госпитализированы, одну девушку после оказания медпомощи отпустили домой.
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