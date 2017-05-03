﻿ Тройное ДТП в Гомеле: пострадали три человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тройное ДТП в Гомеле: пострадали три человека

04.05.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Три человека пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Гомеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Тройное ДТП в Гомеле: пострадали три человека
© Sputnik / Виктор Толочко
Водитель Renault погиб после столкновения с Volvo в Оршанском районе

Авария произошла накануне около 22:25 на перекрестке улиц Проулетарской и Фрунзе в областном центре.

"Водитель на Peugeot 406 не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, после чего попутно-двигавшийся позади ВАЗ 2109 врезался в Peugeot", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в аварии пострадали два пассажира Volkswagen – 19-летний молодой человек и 16-летняя девочка, оба были госпитализированы. Травмы также получила 16-летняя девочка, которая ехала в качестве пассажира в Peugeot, ее после осмотра и оказания первой медицинской помощи  отпустили домой.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое молодых людей были госпитализированы, одну девушку после оказания медпомощи отпустили домой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Опасная высота-2017: смертельные падения, травмы и проверки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика