МИНСК, 4 мая – Sputnik. Три человека пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Гомеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Водитель Renault погиб после столкновения с Volvo в Оршанском районе

Авария произошла накануне около 22:25 на перекрестке улиц Проулетарской и Фрунзе в областном центре.

"Водитель на Peugeot 406 не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, после чего попутно-двигавшийся позади ВАЗ 2109 врезался в Peugeot", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в аварии пострадали два пассажира Volkswagen – 19-летний молодой человек и 16-летняя девочка, оба были госпитализированы. Травмы также получила 16-летняя девочка, которая ехала в качестве пассажира в Peugeot, ее после осмотра и оказания первой медицинской помощи отпустили домой.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.