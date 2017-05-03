МИНСК, 4 мая — Sputnik. Ранее неоднократно судимый могилевчанин совершил кражу ценных вещей у своей знакомой, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.



© Pixabay Криминальная пара избила и обокрала инвалида в Минске

Жительница Могилева обратилась в Ленинское РОВД с заявлением, в котором утверждала, что из ее квартиры в доме по улице Королева были украдены вещи. В частности, пропали ноутбук стоимостью 500 рублей и золотое кольцо, стоимость которого — 300 рублей. В содеянном она подозревала знакомого, который накануне зашел к ней в гости.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 34-летний местный житель. Ранее он был неоднократно судим за кражи, а также состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции Ленинского РОВД Могилева.

"Мужчина действительно пришел к знакомой в гости и, воспользовавшись тем, что она несколько раз выходила из комнаты, прихватил заинтересовавшие его ценные вещи, с которыми и ушел", — рассказали в УВД.

Могилевский межрайонный отдел СК Беларуси принимает решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 205 УК Беларуси — кража, совершенная повторно.

Могилевчанину, ранее привлеченному за мелкое хулиганство, грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, отметили в УВД.