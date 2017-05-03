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Хакер с Брестчины попался на слежке за пользователями "ВКонтакте"

04.05.2017 11:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая – Sputnik. Уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего сотрудника столичной фирмы, уроженца Брестской области, который подозревается в установке шпионского программного обеспечения, расследуется в Минске, сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.

Хакер с Брестчины попался на слежке за пользователями "ВКонтакте"
© Sputnik Владимир Трефилов
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Правоохранители вышли на след злоумышленника после обращения в мае 2016 года в милицию 26-летней минчанки: девушка начала замечать, что на ее страницу в "ВКонтакте" кто-то заходит, редактирует содержащуюся там информацию и просматривает личную переписку. 

"При осмотре компьютера пострадавшей было обнаружено шпионское программное обеспечение: на ноутбуке была установлена программа для удаленного администрирования, а также троянские программы", – сказали в СК. 

Следователи выяснили, что к этому причастен 29-летний уроженец Брестчины: у него были найдены файлы с личными данными других пользователей, реквизиты их кошельков Webmoney и банковских карт с паролями. 

В настоящее время ведется расследование дела по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации).

 
Теги: Минск
 
 
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У злоумышленника оперативники нашли файлы с личными данными других пользователей, реквизиты их кошельков Webmoney и банковских карт с паролями.

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