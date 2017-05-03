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В Каменецком районе 37-летний рабочий погиб в свой первый рабочий день

04.05.2017 12:06 — ЧП | Tut.by  
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Каменецкие следователи проводят проверку по факту смерти 37-летнего мужчины, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел 3 мая около 10.00 вблизи агрогородка Пелище. В то утро мужчина помогал производить откидку маркеров на устройстве для нарезки борозд для посадки моркови. В нарушение техники безопасности в тот момент он стоял на гребнеобразователе, присоединенном к движущемуся трактору.

По предварительным данным, мужчина, не удержался и упал в зону работы измельчающих фрез. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

«В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы, изучается служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно сведениям с предприятия, мужчина в тот день первый раз вышел на работу и без проведения инструктажа был направлен в помощь механизатору», — сообщила Марина Дранькова.

Во время проверки следователям предстоит определить есть в чьих-либо действиях состав преступления или нет.

 
 
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По предварительной версии мужчина упал в зону работы измельчающих фрез.

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