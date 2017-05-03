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МИД: обыск хоккеистов в Париже унизил их человеческое достоинство
04.05.2017 12:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел выразило послу Франции в Беларуси Дидье Канессу решительный протест в связи с обыском белорусской национальной команды по хоккею на железнодорожном вокзале в Париже, сообщила в четверг пресс-служба белорусского ведомства.
© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН
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"В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко высказал решительный протест белорусской стороны в связи с проведенным в унижающей человеческое достоинство форме досмотром белорусских спортсменов, участвующих в чемпионате мира по хоккею", — сказали в МИД.
В ведомстве также сообщили, что до сведения Канесса было доведено: Беларусь требует расследования инцидента и представления объяснений по факту произошедшего.
Кроме того, Франция, по информации МИД, должна принести республике извинения и в будущем сделать все необходимое, чтобы подобные инциденты не повторялись.
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Белорусское внешнеполитическое ведомство потребовало у Франции тщательно расследовать инцидент со спортсменами на вокзале.
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