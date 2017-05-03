МИНСК, 4 мая – Sputnik. Подросток из Слонима, которого задержали по подозрению в убийстве своих дедушки и бабушки, начал давать показания следователям, но обвинение ему еще не предъявлено, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Тела мужчины и женщины, супругов Богдан из Слонима , с множественными ранениями были обнаружены утром 30 апреля. По подозрению в убийстве был задержан их 16-летний внук.



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"Обвинение задержанному подростку еще не предъявлено", – сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, задержанный сотрудничает со следствием. "Он дает показания", – сказала собеседница Sputnik, отметив, что он был допрошен в присутствии защитника и законного представителя.

Гончарова также сообщила, что с подозреваемым проведена проверка показаний на месте.

По ее словам, следователи готовят материалы для назначения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Уголовное дело расследует УСК по Гродненской области.



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Как отметили в правоохранительных органах, следствие отрабатывает все возможные версии данного преступления, по одной из которых неприязненные отношения стали причиной убийства с особой жестокостью двух пожилых людей.

Уголовное дело в отношении подростка возбуждено п. 1 ч. 2 ст. 139 "Убийство" Уголовного кодекса Беларуси, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее со ссылкой на УВД Sputnik сообщал, что подростку было сделано замечание по поводу электронной сигареты .